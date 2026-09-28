Ματαιώθηκε το Syros Healing Waves 2026 λόγω συμμετοχής της γιατρού του Κολωνακίου

«Λουκέτο» στο Syros Healing Waves 2026, στο οποίο επρόκειτο να πάρει μέρος η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγα εικοσιτετράωρα αποδείχθηκαν αρκετά για να… τινάξουν στον αέρα τον πολύμηνο σχεδιασμό του Syros Healing Waves Festival, μίας από τις πιο πολυδιαφημισμένες συναντήσεις για την ψυχική υγεία και τον πολιτισμό στις Κυκλάδες, λόγω της συμμετοχής της γιατρού του περιβόητου ιατρείου όπου οδηγήθηκε στον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Το διεθνές φεστιβάλ Syros Healing Waves II, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του στην Ερμούπολη από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου 2026, ματαιώθηκε μετά από τις σφοδρές αναταράξεις που προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η δημόσια συζήτηση γύρω από το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Αφορμή, η συμμετοχή σε αυτό – για δεύτερη χρονιά – της δήθεν μαιευτήρος-γυναικολόγου που παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού – στη λίστα των ομιλητών.

Η ακύρωση της συμμετοχής της μόλις την επόμενη μέρα του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, κατέληξε λίγα 24ωρα αργότερα κι όσο ο θόρυβος «φούντωνε» στην καθολική ματαίωση ενός τετραημέρου φεστιβάλ που φιλοδοξούσε να συγκεντρώσει περισσότερους από 30 έγκριτους επιστήμονες, κλινικούς θεραπευτές, ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες, μουσικούς, αλλά και δημόσια πρόσωπα, όπως η Ζέτα Δούκα και ο γνωστός σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς.

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Στην επίσημη ανακοίνωση οι υπευθύνοι της διοργάνωσης, γνωστοποιούσαν πώς η παρουσία της συγκεκριμένης ομιλήτριας τερματίστηκε «λόγω των πρόσφατων εξελίξεων».

Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα

Το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, τίποτα δεν προμήνυε το «ναυάγιο». Είναι ενδεικτικό ότι λίγες μόλις ώρες προτού η είδηση του θανάτου του δημοφιλούς ερμηνευτή κυριαρχήσει στην επικαιρότητα, τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευαν εκτενή αφιερώματα, προβάλλοντας κανονικά το πρόγραμμα της επερχόμενης διοργάνωσης του Οκτωβρίου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας – με το Νοσοκομείο «Ελπίς» να καταγράφει ως επίσημη ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τις 17:40 – το όνομα της γιατρού του Κολωνακίου βρέθηκε στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Τα αντανακλαστικά της οργανωτικής ομάδας υπήρξαν ακαριαία:

– Εντός ενός 24ωρου, η συμμετοχή της ιατρού άνευ ειδικότητας με ομιλία για …. γυναικολογικά θέματα, -κι ενώ είναι γνωστό πώς δεν διαθέτει ειδικότητα γυναικολόγου- είχε απαλειφθεί από την επίσημη ιστοσελίδα.

– Ταυτόχρονα είχε κατέβει και η ηχογραφημένη συνέντευξή της από τη σειρά των 40 podcasts που είχε εγκαινιάσει το φεστιβάλ μέσα στο καλοκαίρι για την προώθηση των φετινών ομιλητών.

Η ομιλία της συγκεκριμένα, ήταν η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου και περιστρεφόταν σε θέματα γυναικολογικής υγείας και σεξουαλικότητας -αν και η ίδια δεν είναι γυναικολόγος. Το θέμα που πραγματευόταν είναι:

«Η Γεωγραφία της Γυναικείας Επιθυμίας: Ιστορίες για τον Έρωτα, την Αγάπη, τη Ντροπή, την Απόλαυση, τα Ναι και τα Όχι, τα Πρέπει, τα Μη και τα βαθιά Θέλω της Καρδιάς».

Δείτε το απόσπασμα από το Πρόγραμμα της Διοργάνωσης:

Η οριστική επιβεβαίωση της διαγραφής

Στις 14 Σεπτεμβρίου το όνομά της είχε αφαιρεθεί οριστικά από το δυναμικό της διοργάνωσης, στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Ωστόσο, η απομάκρυνση της ιατρού δεν στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει την πίεση. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, οι διοργανωτές προχώρησαν στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης με την οποία έβαλαν τέλος στα σχέδια για το φετινό τετραήμερο:

«Η απόφαση ελήφθη στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη δημόσια συζήτηση με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών και αφορά αποκλειστικά τις συνθήκες πραγματοποίησης της φετινής διοργάνωσης».

Παράλληλα, μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, οι υπεύθυνοι δεσμεύτηκαν ρητά για την πλήρη αποπληρωμή όλων των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και τους συνεργάτες τους, καθώς και για την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που είχαν εισπραχθεί από την προπώληση εισιτηρίων και τις οικονομικές χορηγίες.

Ο ρόλος της γιατρού και η προγραμματισμένη διάλεξη

Η παρουσία της «ολιστικής γιατρού και γυναικολόγου» στο Syros Healing Waves δεν ήταν η πρώτη. Η ίδια είχε δώσει το «παρών» και στον πρώτο κύκλο του φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 2025, από το οποίο προέρχεται και το βίντεο που έχει κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες, και στο οποίο εξηγεί με λεπτομέρειες πώς πραγματοποιεί τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης με το μηχάνημα της Inusferisis.

Η ταυτότητα του εγχειρήματος, οι φορείς και τα ηχηρά ονόματα

Το Syros Healing Waves συστήθηκε στο κοινό το 2025 ως μια υβριδική πλατφόρμα διαλόγου που επιχειρούσε να γεφυρώσει τη νευροεπιστήμη, την ιατρική, την ψυχολογία και τη θεραπεία του ψυχικού τραύματος με τις τέχνες, τη συμπερίληψη και τις βιωματικές πρακτικές.

Πίσω από την υλοποίηση και την κλιμάκωση της φετινής διοργάνωσης καταγράφονται συγκεκριμένοι φορείς, θεσμικές συνέργειες και ένα εκτενές δίκτυο προσκεκλημένων:

Την ευθύνη της πρώτης διοργάνωσης του 2025 είχε το Trauma2Therapy Institute (με τις επίσημες καταχωρίσεις να εμφανίζουν ως εταιρεία παραγωγής την Trauma 2 Therapy ΙΚΕ), έχοντας ως κεντρικό διεθνή ομιλητή τον διακεκριμένο ερευνητή ψυχικού τραύματος Bessel van der Kolk.

Εμπνεύστρια του θεσμού και συνιδρύτρια του Ινστιτούτου είναι η ψυχολόγος και θεραπεύτρια ειδικευμένη στο τραύμα Δέσποινα Πλουσίου, ενώ στον απολογισμό του 2025 μνημονεύονται επίσης η Σοφία Βασιλάκου και ο Κωνσταντίνος Πλούσιος ως εκπρόσωποι του φορέα που παρείχε τη χρηματοδοτική και οργανωτική στήριξη.

Τη δεύτερη χρονιά, ο πήχης είχε ανέβει αισθητά. Το πολιτιστικό σκέλος πλαισιωνόταν από σειρά μουσικών και βιωματικών εργαστηρίων, ενώ η αυλαία περιλάμβανε μεγάλη συναυλία του Διονύση Σχοινά στον χώρο του Ταρσανά.

Η δημοτική αρχή Δήμου Ερμούπολης – Σύρου παρείχε θεσμική ομπρέλα και φιλοξενία σε εμβληματικούς χώρους του νησιού (Θέατρο Απόλλων, Ταρσανάς, Γηροκομείο «Άγιος Παντελεήμονας»).

Αν και η οργανωτική ομάδα εξέφρασε στην ανακοίνωση ματαίωσης ειδικές ευχαριστίες προς τον Δήμο (καθώς και προς τους χορηγούς, συνεργάτες και προσκεκλημένους), η τοπική αυτοδιοίκηση είχε ρόλο υποστηρικτή και όχι την επιστημονική ή οργανωτική ευθύνη της παραγωγής.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη