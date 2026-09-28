Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες με καταιγίδες και ανέμους στις αρχές Οκτωβρίου – Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Πληθαίνουν οι προγνώσεις καιρού που «βλέπουν» νέα διαταραχή να χτυπά την χώρα μας στα μέσα της εβδομάδας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του σήμερα (28.09.2026) δίνει πρόγνωση για τις επόμενες 15 ημέρες, γράφοντας πως η Ελλάδα μπαίνει σαφώς σε μία πιο φθινοπωρινή περίοδο.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να «κινείται» κοντά στα κανονικά -για την εποχή- επίπεδα, με τη μόνη διαφορά ότι οι μεταβολές του καιρού θα είναι συχνότερες. Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως στις αρχές του Οκτωβρίου, δηλαδή στα μέσα αυτής της εβδομάδας, διαδοχικές κακοκαιρίες θα ευνοήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Πελοπόννησο, τμήματα της βόρειας χώρας και του Αιγαίου.

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Η κακοκαιρία φαίνεται πως δεν θα είναι συνεχόμενη ή πολυήμερη, με την εικόνα της να παραπέμπει σε εναλλαγές βροχερών διαστημάτων και πρόσκαιρων βελτιώσεων.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Όσον αφορά την θερμοκρασία, δεν φαίνεται να επιστρέφουν στα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι άνεμοι από την άλλη αναμένεται να ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο.

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

15ήμερη προοπτική του καιρού.

Η 15ήμερη προοπτική δείχνει ότι μπαίνουμε πλέον σε μια σαφώς πιο φθινοπωρινή περίοδο, με τη θερμοκρασία να κινείται γενικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και με συχνότερες μεταβολές του καιρού. Η έναρξη του Οκτωβρίου παρουσιάζει αυξημένη δυναμική, καθώς διαδοχικές διαταραχές μπορούν να ευνοήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, αλλά κατά διαστήματα και σε τμήματα της βόρειας χώρας και του Αιγαίου.

Δεν διαφαίνεται πάντως μια συνεχής, πολυήμερη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα, η εικόνα παραπέμπει σε εναλλαγές βροχερών διαστημάτων και πρόσκαιρων βελτιώσεων, χαρακτηριστικές της εποχής.

Οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επιστρέφουν στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάζουν κατά περιόδους ενισχύσεις, κυρίως στο Αιγαίο.

Μετά περίπου την 7η–10η ημέρα η διασπορά των ensemble αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή χρόνο και την ένταση των επόμενων μεταβολών. Η γενική τάση, όμως, παραμένει φθινοπωρινή, με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες και περισσότερες ευκαιρίες για βροχές.

O καιρός από το meteo.gr

Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Αν. Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25-26, στην Ήπειρο από 7 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 25-27, στην Κρήτη από 11 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.