Κύκλωμα φοροδιαφυγής «ξήλωσε» η ΑΑΔΕ: Επιχειρηματίας δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα

Στα χέρια της ΑΑΔΕ έπεσε κύκλωμα φοροδιαφυγής φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών με σύντομο χρόνο ζωής και «εξαφανισμένων» εμπόρων.

Η αποκάλυψη του κυκλώματος από την ΑΑΔΕ προέκυψε ύστερα από διασταύρωση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έρευνες ανέδειξαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική τους δομή και τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοια εταιρικά σχήματα.

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Γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει την ύπαρξη στενών διασυνδέσεων μεταξύ τους.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας, με δραστηριότητα που επικεντρωνόταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί επιχειρήσεις που φέρονται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 98 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 και 28 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με 15 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα με 2,5 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία με 3,25 εκατ. ευρώ.

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου πραγματοποιούσαν συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινές εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Τρεις συλλήψεις και η άστεγη διαχειρίστρια εταιρείας

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, εκτιμάται ότι διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος.

Η γυναίκα πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις ενώ αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280τμ στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Παράλληλα, στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Έως σήμερα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Οι αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.