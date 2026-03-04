Συμβαίνει τώρα:
Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πάφου

Τα εντυπωσιακά πλάνα κάνουν το γύρο του διαδικτύου ενώ το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) έφτασαν στο νησί και οι δύο φρεγάτες
Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / via Eurokinissi

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο με τα ελληνικά F-16 που καταφτάνουν στην Κύπρο με την Ελλάδα να δείχνει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου, η οποία έγινε στόχος των Ιρανών μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή δήλωσε τη στήριξή της στην Κύπρο και το απέδειξε έμπρακτα στέλνοντας την φρεγάτα «Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά» στη μεγαλόνησο, καθώς και δύο ζεύγη F-16.

Η πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα F16 να καταφτάνουν στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Τα εντυπωσιακά πλάνα κάνουν το γύρο του διαδικτύου ενώ το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) έφτασαν στο νησί και οι δύο φρεγάτες

