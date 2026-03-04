Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πάφου

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο με τα ελληνικά F-16 που καταφτάνουν στην Κύπρο με την Ελλάδα να δείχνει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου, η οποία έγινε στόχος των Ιρανών μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη.
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή δήλωσε τη στήριξή της στην Κύπρο και το απέδειξε έμπρακτα στέλνοντας την φρεγάτα «Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά» στη μεγαλόνησο, καθώς και δύο ζεύγη F-16.
Η πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα F16 να καταφτάνουν στην αεροπορική βάση της Πάφου.
Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026
Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9
Τα εντυπωσιακά πλάνα κάνουν το γύρο του διαδικτύου ενώ το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) έφτασαν στο νησί και οι δύο φρεγάτες.