Κυψέλη: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το γηροκομείο κολαστήριο – «Μας απειλούσαν για να δίνουμε ηρεμιστικά σε ηλικιωμένους»

«Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», είπε μια εργαζόμενη
«Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του γηροκομείου – κολαστηρίου στην Κυψέλη.

Σε άθλιες συνθήκες ζούσαν οι τρόφιμοι του γηροκομείου στην Κυψέλη, το οποίο έκλεισε μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εξαιρετικά κακές συνθήκες. Παράλληλα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών των ηλικιωμένων αλλά των εργαζομένων στη δομή καταδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούσαν.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», καταγγέλλει στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Μάλιστα, εργαζόμενοι στο γηροκομείο έδιναν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού σε ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.

«Πολλές φορές μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», είπε στη συνέχεια μια εργαζόμενη.

Οι εργαζόμενοι του γηροκομείου κατήγγειλαν ότι η διοίκηση τους υποχρέωνε να κρύβουν τα σαπούνια και τις πάνες. «Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα.

Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.

«Θορυβηθήκαμε, ψάχνουμε καταλύματα για να βάλουμε τους δικούς μας», δήλωσε χαρακτηριστικά συγγενής τρόφιμου.

