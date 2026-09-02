Θεσσαλονίκη: Ενισχύονται τα ΜΜΜ – Στους δρόμους 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Νέα εποχή στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Τετάρτη (02.09.2026) με την κυκλοφορία 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ δρομολογήθηκαν κυρίως σε πολυπληθείς περιοχές, κατά κύριο λόγο στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη από το Μετρό.

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Η ένταξη των 50 νέων δεκαοκτάμετρων οχημάτων, χωρητικότητας 130 επιβατών το καθένα, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, ενισχύουν σημαντικά τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης και αναδιαμορφώνουν ριζικά τις συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Τα νέα λεωφορεία -τα πρώτα αυτού του τύπου συνολικά στην Ελλάδα- είναι υπερσύγχρονα, διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκληση.

Η αυτονομία τους είναι 300 χιλιόμετρα, η οποία τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν με άνεση δύο βάρδιες κυκλοφορίας. Είναι εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες και διαθέτουν ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο.

Επιπλέον, διαθέτουν εσωτερικό σύστημα φωτισμού με λάμπες LED, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα και το εξωτερικό φως. Είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

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Οι γραμμές

Ειδικότερα, τα λεωφορεία εντάσσονται στις εξής γραμμές:

Χ1 , που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η συγκεκριμένη γραμμή θα εξυπηρετείται από δέκα λεωφορεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο

, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η συγκεκριμένη γραμμή θα εξυπηρετείται από δέκα λεωφορεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο 12, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία» 27 , που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο

, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο 32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους

«Με τη δρομολόγηση των 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο ΟΑΣΘ συνεχίζει μια μακρά περίοδο πρωτοπορίας, καθώς το μακρινό 1978 ήταν και πάλι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα τα απλά αρθρωτά λεωφορεία» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Χειμερινό πρόγραμμα

Παράλληλα με την πρεμιέρα των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων του Οργανισμού. Η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται και οι νέοι οδηγοί πιάνουν τιμόνι, ενισχύοντας δυναμικά τις γραμμές και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Οι συχνότητες των δρομολογίων αυξάνονται δραστικά, οι μεγάλες αναμονές στις στάσεις μειώνονται στο ελάχιστο και το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετείται ταχύτερα, ποιοτικότερα και με απόλυτη αξιοπιστία.

Η καθημερινότητα στην πόλη αποκτά μια εντελώς νέα, φωτεινή εικόνα, με τα αστικά λεωφορεία να εκτελούν πυκνά δρομολόγια στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Ήδη από χθες, Τρίτη (01.09.2026) τέθηκε σε ισχύ η αναδιαμόρφωση του δικτύου λεωφορείων στην Καλαμαριά και την ανατολική Θεσσαλονίκη. Το νέο πλάνο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις και βελτιστοποιήσεις σε καίριες γραμμές, με στόχο τη βέλτιστη διασύνδεση με τη νέα επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικά για τις αλλαγές που επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους, επισκεπτόμενοι την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

«Η δρομολόγηση των 50 νέων, αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, αφορά κυρίως την καθημερινότητα του επιβάτη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Με περισσότερα και σύγχρονα οχήματα, με νέους οδηγούς και με συχνότερα δρομολόγια, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε ο πολίτης να αισθανθεί τη βελτίωση στην πράξη: στη στάση, μέσα στο λεωφορείο, στον χρόνο που χρειάζεται για τη μετακίνησή του. Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται καθημερινά, με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Μανώλης Μπελιμπασάκης.