Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια πίσω από το θάνατο του βρέφους βλέπει ο ιατροδικαστής – Ενημέρωσε την αστυνομία

Σημάδια εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους που βρέθηκε σε βάζο και σε βαλίτσα στην Κυψέλη και πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του βρέφους θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί και σήμερα.

Όσο περνούν οι ώρες το θρίλερ της Κυψέλης λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις γύρω από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας είχε κρυμμένο μέσα σε ένα βάζο ένα βρέφος.

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Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι και έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η 38χρονη Γερμανίδα τόσο η 15χρονη όσο και τα άλλα ανήλικα παιδιά είναι δικά της, ενώ όπως ισχυρίστηκε αυτή ήταν που κυοφόρησε το βρέφος που πέθανε πριν 8 μήνες. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής διέταξε DNA, καθώς το ένα από τα δυο αγόρια είναι μαύρο. Εξάλλου, αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Όπως ισχυρίστηκε τόσο η ίδια όσο και ο 43χρονος το βρέφος πέθανε, ωστόσο σημάδια που έχουν εντοπιστεί στην πλάτη του δίνουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση και αυτό γιατί δεν αποκλείεται τελικά να πρόκειται για μια νέα εγκληματική ενέργεια.

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Ωστόσο, ο ιατροδικαστής θα είναι αυτός που θα αποφανθεί αν το παιδί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κύησης, της γέννας, λίγες ώρες μετά τη γέννα ή αν πρόκειται για δολοφονία.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως τα ευρήματα είναι σοκαριστικά και για τα δυο ανήλικα αγόρια της οικογένειας, 12 και 9 ετών, καθώς φέρεται να έχουν προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31.8.26) οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 43χρονο Έλληνα στο διαμέρισμα για αναπαράσταση.

«Eίδα τον 26χρονο να χτυπά την 15χρονη»

Σε δηλώσεις του ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης περιέγραψε πως από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο διαμέρισμα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και συνέχισε λέγοντας ξαφνικά αντελήφθη πως ο 26χρονος χτυπούσε το 15χρονο κορίτσι, που ήταν έγκυος.

«Εγώ πήγα στο διαμέρισμα επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με τα ενοίκια και είχαμε παράπονα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Υποψιάστηκα ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Χρωστούσαν ένα πολύ μικρό ποσό, που για μένα ήταν αδιανόητα μικρής σημασίας. Όταν πήγα στο διαμέρισμα, ενώ περίμενα να βρίσκονται τρία άτομα, είδα έξι, ανάμεσά τους και έναν Αφγανό, και άρχισαν να μου δημιουργούνται υποψίες. Τους είπα ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν ερχόταν ο άντρας της γυναίκας, ο οποίος αργότερα συνελήφθη για τα ναρκωτικά. Δεν με ενδιέφεραν πραγματικά τα χρήματα, απλώς κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» σημείωσε ο ίδιος και προσέθεσε:

«Περίμενα να έρθει ο συγκεκριμένος άντρας, αλλά δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. Κάποια στιγμή βγήκε ένα κοριτσάκι, το οποίο, όπως κατάλαβα, ήταν έγκυος από τον Αφγανό, και εκείνος άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο. Στη συνέχεια βγήκε από ένα άλλο δωμάτιο ένα παιδάκι περίπου εννέα ετών, το οποίο δεν έμοιαζε καθόλου με τους υπόλοιπους, και οι υποψίες μου έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Τους κατέβασα όλους κάτω και τους είπα να καλέσουν τον άντρα, ενώ ζήτησα και τις ταυτότητές τους. Κανείς δεν μου έδινε τα στοιχεία του και η γυναίκα μου έδειξε φωτογραφία μιας ταυτότητας που, όπως φάνηκε, πιθανότατα ήταν πλαστή. Τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να κερδίσω χρόνο και κάλεσα την αστυνομία».