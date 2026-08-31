Μεσσηνία: Συνέλαβαν ξανά 60χρονο για εμπρησμό – Φέρεται να έβαλε τέσσερις φωτιές σε λίγα 24ωρα

Ούτε μία ούτε δύο! Τέσσερις φωτιές μέσα σε πέντε ημέρες φέρεται να έβαλε ένας άνδρας 60 ετών στη Μεσσηνία, ο οποίος συνελήφθη πάλι για εμπρησμό.

Ο 60χρονος συνελήφθη ξανά στη Μεσσηνία για δύο νέους εμπρησμούς, 48 ώρες μετά την πρώτη σύλληψή του για ακόμη δύο φωτιές.

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Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε δύο πυρκαγιές από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου, σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσσήνης, με διαφορά περίπου μίας ώρας και 40 λεπτών, στις 16:00 και στις 17:40.

Οι άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 60χρονου ως φερόμενου υπαίτιου και στην εκ νέου σύλληψή του.

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Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο ακόμη πυρκαγιές, τις οποίες φέρεται να είχε προκαλέσει από πρόθεση στις 26 και 27 Αυγούστου, επίσης με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Μετά την απολογία του ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές.

Συνολικά, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, στον 60χρονο αποδίδεται η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.