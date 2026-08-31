Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μεσσηνία: Συνέλαβαν ξανά 60χρονο για εμπρησμό – Φέρεται να έβαλε τέσσερις φωτιές σε λίγα 24ωρα

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας
Φωτιά
Πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Βερβερίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ούτε μία ούτε δύο! Τέσσερις φωτιές μέσα σε πέντε ημέρες φέρεται να έβαλε ένας άνδρας 60 ετών στη Μεσσηνία, ο οποίος συνελήφθη πάλι για εμπρησμό.

Ο 60χρονος συνελήφθη ξανά στη Μεσσηνία για δύο νέους εμπρησμούς, 48 ώρες μετά την πρώτη σύλληψή του για ακόμη δύο φωτιές.

Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε δύο πυρκαγιές από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου, σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσσήνης, με διαφορά περίπου μίας ώρας και 40 λεπτών, στις 16:00 και στις 17:40.

Οι άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 60χρονου ως φερόμενου υπαίτιου και στην εκ νέου σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο ακόμη πυρκαγιές, τις οποίες φέρεται να είχε προκαλέσει από πρόθεση στις 26 και 27 Αυγούστου, επίσης με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Μετά την απολογία του ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές.

Συνολικά, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, στον 60χρονο αποδίδεται η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
161
119
115
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυψέλη: Η φωτογραφία «γρίφος» του 43χρονου με παιδικό καρότσι και μωρό – Τι ερευνούν οι αρχές
Ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει παραμονή πρωτοχρονιάς του 2022 φωτογραφία μαζί με την 38χρονη και τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο υπήρχε και ένα μωρό
Η φωτογραφία του 43χρονου με την 38χρονη που δημοσιεύτηκε στα social media το 2021 και δημιουργεί ερωτηματικά
Τυλιγμένο μέσα σε ισοθερμικό σάκο βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη - Τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα
Το μωρό πιθανόν να μαχαιρώθηκε πάνω από 10 φορές στον ύπνο του, μπρούμυτα - Τα ανήλικα παιδιά, τα προηγούμενα σπίτια τους ζευγαριού και οι μαρτυρίες των γειτόνων
Το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το δολοφονημένο βρέφος
Newsit logo
Newsit logo