Κυψέλη: Κινητά, DNA και παιδοψυχολόγοι θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ με το νεκρό βρέφος

Τα αποτελέσματα από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων, η νέα εξέταση από τους αστυνομικούς της μητέρας και του πατέρα, στους οποίους για πρώτη φορά θα τους πουν ότι έχουν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία ότι το βρέφος δολοφονήθηκε, και η εισαγγελική παραγγελία για εξετάσεις DNA στα ανήλικα παιδιά και τους κατηγορούμενους, σε συνδυασμό με μια ακόμη παραγγελία για εξέταση των τέκνων από παιδοψυχολόγο, είναι τα επόμενα βήματα των αναλυτών της Ασφάλειας που ασχολούνται με την πολύκροτη υπόθεση της Κυψέλης.

Παράλληλα, οι Αρχές – που εξετάζουν την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη – ερευνούν την πληροφορία σύμφωνα με την οποία πριν περίπου ένα χρόνο, δυο παιδιά της οικογένειας, τα αγοράκια ηλικίας 9 και 12 ετών, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων – καθώς οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες – και τα πήρε πίσω ο πατέρας τους για να επιστρέψουν στο σπίτι – κολαστήριο.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μόλις πάρουν το πράσινο φως από την Εισαγγελία και ανοίξουν τα τηλέφωνα του ζευγαριού, θα βρεθούν νέα στοιχεία που θα ανοίξουν το δρόμο των ερευνών και θα δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο πατέρας επιμένει στην εκδοχή ότι το βρέφος ήταν όπως είπε «γκρινιάρικο», δεν ήταν δικό του παιδί και το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι «Illuminati». Η μητέρα υποστηρίζει ότι πέθανε πριν από δυο χρόνια χωρίς να ξέρει πώς. Οι αστυνομικοί περιμένουν πως το σατανικό ζευγάρι θα αντιδράσει μόλις τους ανακοινώσουν ότι έχουν στα χέρια τους αδιάσειστα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που λέει ότι ότι το βρέφος κατακρεουργήθηκε με δέκα μαχαιριές.

Εκτιμούν ότι κατά την εξέτασή τους από την αστυνομία θα σπάσουν και ότι θα αρχίσουν να τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο και εκεί θα αποκαλυφθεί ποιος από τους δυο, δολοφόνησε το βρέφος και γιατί.

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Παράλληλα, εκτιμούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα υποστηρίζουν για τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και για το λόγο αυτό περιμένουν την εισαγγελική παραγγελία για να γίνει εξέταση DNA και να διαπιστώσουν ποιες είναι οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ειδικά για το 15 ετών κοριτσάκι θέλουν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο πατέρας, καθώς πιστεύουν ότι δεν αποκλείεται να έχει κακοποιηθεί από τον γονέα του.

Αυτό όπως λένε θα το δείξει και η εξέταση των παιδιών από τους παιδοψυχολόγους, ενώ και από τα κινητά τηλέφωνα περιμένουν στοιχεία που θα αποτυπώνουν τα όσα φρικτά συνέβαιναν στο κολαστήριο της Κυψέλης από τους δυο γονείς που ήταν για χρόνια εθισμένοι στα ναρκωτικά και τη διαστροφή.