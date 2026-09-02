Κυψέλη: Στον Ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους – Οι κυνικοί ισχυρισμοί για τα τραύματα στη σορό του

Με κατεβασμένο το κεφάλι μεταφέρθηκαν στον Ανακριτή, το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του μωρού, αναμένεται να απολογηθούν για την σοκαριστική υπόθεση, επιμένοντας στην αθωότητά τους.

Ο 43χρονος που φέρεται να είναι πατέρας του βρέφους, επιμένει πως το μωρό πέθανε από φυσικά αίτια. Η δικαιολογία του για τα τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι που φέρει το κορμάκι του μωρού είναι πως προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να σπάσει τον πάγο καθώς η οικογένεια είχε κρύψει τη σορό σε καταψύκτη μέσα στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αφγανός υποστηρίζεται πως είναι ο σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού η οποία μάλιστα είναι και έγκυος. Τόσο η ανήλικη όσο και τα δύο αδέλφια της διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα.

Ο ισχυρισμός του 43χρονου δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές. Αν και ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα τραύματα στη σορό του βρέφους φέρεται να προκλήθηκαν πριν τον θάνατό του.

Οι αρχές αναμένουν απαντήσεις για τον ακρινή χρόνο θανάτου του μωρού αν και η παρατεταμένη παραμονή τη σορού στην κατάψυξη δυσκολεύει αρκετά την ιατροδικαστική διερεύνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ευελπίδων ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, που αποτελεί πλημμέλημα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του παιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ετοίμαζαν να θάψουν το μωρό

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, μετά από 4 χρόνια που το βρέφος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, ο 43χρονος μαζί με τη Γερμανίδα ετοίμαζαν να το θάψουν.

Αυτό το στοιχείο προκύπτει από τα ευρήματα των αναλυτών της Ασφάλειας και κυρίως από ένα ειδικό φτυάρι που βρέθηκε σε βαλίτσα και εκτιμάται ότι ήταν το εργαλείο με το οποίο θα έθαβαν το δολοφονημένο βρέφος.

Φέρεται δε, να αναζητούσαν το κατάλληλο σημείο ή πιθανότατα και να το είχαν βρει.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους μάλιστα, το ζευγάρι φέρεται να είχε συμφωνήσει για το τι θα πει στις αρχές στην περίπτωση που ερχόταν η στιγμής της σύλληψης.

Η γυναίκα επιμένει πως δεν γνωρίζει πώς πέθανε το βρέφος, ενώ ο σύζυγός της έδωσε τη δική του εκδοχή για τις πάνω από δέκα μαχαιριές που έφερε στην πλάτη το μωρό.

«Ήταν στην κατάψυξη και το χτυπούσα με το μαχαίρι για να το ξεπαγώσω» είπε κυνικά. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση στους αξιωματικούς που τον εξέτασαν και του είπαν ότι δεν πείθουν όλα όσα λέει, καθώς το πόρισμα της ιατροδικαστικής αναφέρει ξεκάθαρα πως εντοπίστηκαν τόσο προθανάτια όσο και μεταθανάτια χτυπήματα, δηλαδή ακόμη και όταν το βρέφος ήταν νεκρό το χέρι που απλώθηκε πάνω του, εξακολουθούσε να το μαχαιρώνει.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις καταθέσεις των δύο αγοριών της οικογένειας ηλικίας 9 και 12 ετών.

Τα δύο παιδιά αναμένεται σήμερα να εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο έτσι ώστε οι αξιωματικοί να προσπαθήσουν να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες για να λύσουν το παζλ της φρικαλέας υπόθεσης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την 15χρονη κόρη, το κορίτσι, δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει γιατί όπως λένε οι γιατροί του Παίδων – όπου και νοσηλεύεται – αντιμετωπίζει στερητικό σύνδρομο από τη χρήση ναρκωτικών. Έτσι αναμένουν να δώσουν έγκριση οι γιατροί, όταν θα γίνει καλά και θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της προκειμένου να εξεταστεί και εκείνη.