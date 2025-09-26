Συμβαίνει τώρα:
Κυψέλη: Τρεις μαθητές χτύπησαν με σκουπόξυλο 17χρονο σε προαύλιο σχολείου

Οι καθηγητές επενέβησαν, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου κάλεσε τον Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις
σχολείο
Φωτογραφία /EUROKINISSI)

Επίθεση με σκουπόξυλο δέχθηκε από τρεις μαθητές ένας 17χρονος μέσα σε προαύλιο Λυκείου στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης (25.9.25) όταν, για άγνωστο λόγο, οι τρεις μαθητές επιτέθηκαν στον 17χρονο στο προαύλιο Λυκείου στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ένας από τους τρεις φερόμενους δράστες πήρε σκουπόξυλο και επιτέθηκε στο 17χρονο θύμα, ενώ οι υπόλοιποι κατά πληροφορίες χρησιμοποίησαν τα χέρια τους και κάποια αντικείμενα που προσομοιάζουν με ρόπαλα.

Οι καθηγητές επενέβησαν, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου κάλεσε τον Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Κατά δήλωση του διευθυντή είναι ένα περιστατικό που έληξε άμεσα και πέραν από την ένταση της στιγμής δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλημα. 

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Α’ Αθήνας και αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου προσωπου.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.

