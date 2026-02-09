Λάκης Ραπτάκης: Το τελευταίο «αντίο» στον επιχειρηματία – Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα, στο πλευρό της η κόρη της

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα (9/2/2026) στον επιχειρηματία Λάκη Ραπτάκη συγγενείς και φίλοι στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε στο νεκροταφείο της Γλυφάδας.

Ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, θρυλικό πρόσωπο της νυχτερινής Αθήνας, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 79 ετών προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα και το μεσημέρι της Δευτέρας τελέστηκε η κηδεία του.

Φίλοι και συγγενείς ντυμένοι στα μαύρα και εμφανώς συγκινημένοι βρέθηκαν στην κηδεία του όπου και τον αποχαιρέτησαν.

Εκεί βρέθηκαν η Βάνα Μπάρμπα, με την οποία είχαν υπάρξει στο παρελθόν ζευγάρι, συνοδευόμενη από την κόρη της Φαίδρα, ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος και ο Κώστας Αλιμπέρτης, και πολλοί άλλοι.

Ο Λάκης Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο της νυχτερινής ζωής. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του.

Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 είχε 46 κέντρα διασκέδασης.

Ο έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 ήταν πασίγνωστος και όταν οι δυο τους χώρισαν με «εκρηκτικό» τρόπο, η είδηση έγινε εξώφυλλο στα περιοδικά της εποχής.