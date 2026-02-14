Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Κοκκινιάς – Έρευνα για το αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από το Γύθειο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα
Λακωνία
Σορός άνδρα βρέθηκε στην παραλία Κοκκινιάς στη Λακωνία

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026) στην Λακωνία και συγκεκριμένα στην παραλία της Κοκκινιάς. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το spartnews, πρόκειται πιθανότατα για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τo Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
99
90
88
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας – Χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνεμοι έως 9 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo