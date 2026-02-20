Ελλάδα

Λαμία: Απολογείται ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή του

Απολογείται σήμερα ο αρχιφύλακας που κατηγορείται για συνεργεία
Βούλγαρος
Ο ισοβίτης που κατηγορείται για τη δολοφονία στις φυλακές

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας, ο Βούλγαρος ισοβίτης και κρατούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα στις φυλακές Δομοκού. Ο ίδιος υποστήριξε πως σκότωσε το θύμα επειδή προσπάθησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα. Από την έρευνα των αρχών ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί το σε ποιον ανήκει το μοιραίο όπλο.

Η μεταγωγή του έγινε με κλούβα της Αστυνομίας και τη συνοδεία ισχυρής δύναμης 4 περιπολικών. Πριν από την έναρξη της απολογίας του, είχε σύντομη συνομιλία με τον συνήγορό του, κ. Τάρτη, ενώ αναμένεται να απολογηθεί για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού, με γραπτό υπόμνημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους και νέο βίντεο το οποίο φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία και να εξετάζεται στο πλαίσιο της ανάκρισης. Το νέο αυτό στοιχείο εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί διεξοδικά, γεγονός που αναμένεται να παρατείνει τη διαδικασία.

Οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα

Μετά την απολογία του, «σειρά» θα πάρει και ο αρχιφύλακας ο οποίος κατηγορείται για συνεργεία στη δολοφονία που έγινε στις φυλακές Δομοκού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε σε αντιθέσεις, στις 2 καταθέσεις που έδωσε στις αρχές, με αποτέλεσμα να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο αρχιφύλακας, στην πρώτη κατάθεση, περιέγραψε πως ο δράστης πυροβόλησε 2 φορές το θύμα, ενώ στη δεύτερη το αρνήθηκε. Λίγο μετά παραδέχθηκε πως η δολοφονία έγινε μπροστά του.

Όπως αποδείχθηκε, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές κατά του Έλληνα ισοβίτη και σε «τυφλό» σημείο από τις κάμερες των φυλακών Δομοκού.

Σε ερώτηση για το αν είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος (ο δράστης κατέθεσε πως εκείνος κουβαλούσε το όπλο) αρχικά δήλωσε πως δεν είχε βρεθεί κάτι ύποπτο αλλά μετά το αρνήθηκε.

Ανέφερε μάλιστα πως υπήρχε καθεστώς φόβου και πως ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

