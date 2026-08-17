Λαμία: Διέρρηξαν και βανδάλισαν το 4ο λύκειο – Φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση

Στόχος διαρρηκτών – βανδάλων έγινε για ακόμα μία φορά το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία. Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν την πόρτα του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λαμίας, προκαλώντας φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026), όταν καθηγητές του σχολείου έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τις ζημιές. Το συμβάν τοποθετείται χρονικά στο διάστημα από το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (13.08.2026), όταν το σχολείο έκλεισε μετά την προβλεπόμενη θερινή εφημερία, έως και το πρωί της Δευτέρας.

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Οι δράστες, αφού παραβίασαν πόρτα στην οποία έγραψαν και συνθήματα, κατέβηκαν στο υπόγειο όπου εντόπισαν μπογιές που είχαν απομείνει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης και τις έχυσαν στο δάπεδο.

Από το γεγονός ότι τα χρώματα είχαν ήδη στερεοποιηθεί, εκτιμάται πως οι πράξεις αυτές έγιναν το βράδυ της Παρασκευής ή το αργότερο το Σάββατο.

Επιπλέον, οι εισβολείς ξήλωσαν θήκη χαρτιού από τις τουαλέτες, έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού στο κυλικείο, ενώ αποχωρώντας άφησαν πίσω τους φώτα και παράθυρα ορθάνοιχτα.

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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άγνωστοι δράστες ανέβασαν και τοποθέτησαν ένα παγκάκι από το προαύλιο στο περβάζι μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου!

Πιθανόν ήθελαν να πατήσουν σε αυτό για να βρεθούν πάνω από την ταμπέλα του σχολείου όπου πίσω ακριβώς είναι τα γραφεία των καθηγητών, στα οποία τελικά δεν εισήλθαν.