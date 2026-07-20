Λαμία: Επιβεβαιώθηκε το βακτήριο της σαλμονέλας σε παρτίδα συγκεκριμένης εταιρείας – Θετικοί δύο εργαζόμενοι

Θετικά στο βακτήριο της σαλμονέλας ήταν τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα από τα δείγματα κοτόπουλου φιλέτου που εξέτασε ο ΕΟΔΥ σε παρτίδα από συγκεκριμένο προμηθευτή. Μάλιστα θετικοί βρέθηκαν και δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα εστίασης της Λαμίας όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, επίσης, φαίνεται να έχει βρεθεί σαλμονέλα και σε ολόκληρο κοτόπουλο της ίδια εταιρίας στη Λαμία και απομένει η επιβεβαίωση του ορότυπου.

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Παράλληλα βρισκόμαστε και εν αναμονή των αποτελεσμάτων και από τα υπόλοιπα καταστήματα όπου έφαγαν κοτόπουλο, άτομα που αργότερα κατέφυγαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Από όλα τα καταστήματα έχουν παρθεί επίσης δείγματα από τους εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα που είχαν φτάσει στο Νοσοκομείο της Λαμίας ήταν 25.

Αυτή τη στιγμή έχει ειδοποιηθεί η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής που ελέγχει τη Μονάδα της Μακεδονίας, από όπου ξεκίνησε η παρτίδα που βρέθηκε μολυσμένη, για τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Λαμία και αναμένονται τα ευρήματα και από τους δικούς τους ελέγχους στο εκτροφείο αλλά και στο παρασκευαστήριο.

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Μένει να εξακριβωθεί από τα δείγματα αν υπήρχε κι άλλη μολυσμένη παρτίδα εκτός από αυτής που έφτασε στη Λαμία.

Καλό είναι το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο νέο περιστατικό σαλμονέλας στη Λαμία.