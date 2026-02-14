Λαμία: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από φωτιά στο σπίτι της – Απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες από διπλανό διαμέρισμα

Συμβαίνει τώρα:
Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς και απεγκλωβισμού, στήθηκε τα ξημερώματα (14.02.2026) στη Λαμία, από την πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί, στο σπίτι, στο κέντρο της Λαμίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες, δίνοντας μάχη να σβήσουν τις φλόγες.

Κατά την επιχείρηση, βρέθηκε και ανασύρθηκε η σορός μιας γυναίκας η οποία ήταν απανθρακωμένη.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 2 ακόμη γυναίκες από διπλανό διαμέρισμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, παραμένουν άγνωστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα γερανοφόρο όχημα.

