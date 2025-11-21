Λαμία: Οδηγός μηχανής, προσπάθησε να αποφύγει πεζή και τράκαρε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο – Πήρε φωτιά το δίκυκλο όχημα

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη στη Λαμία το απόγευμα της Παρασκευής 21.11.2025, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και πήρε φωτιά.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 5:30 το απόγευμα στην οδό Βασιλικών στο ύψος του «Οικονόμου» στη Λαμία με τη μηχανή να κινείται στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Από την απότομη αλλαγή πορείας η μηχανή βρήκε στο πίσω ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα και αμέσως πήρε φωτιά.

Ευτυχώς η επέμβαση των γύρω επαγγελματιών και ειδικά από το διπλανό βενζινάδικο ήταν άμεση και με πυροσβεστήρες έσβησαν την εστία, ωστόσο η μηχανή έπαθε μεγάλη ζημιά σύμφωνα με το LamiaReport.gr.

Από το τροχαίο, η οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά από το τράνταγμα και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις. Ο οδηγός της μηχανής ευτυχώς δεν χτύπησε, όπως και η συνεπιβάτης του ΙΧΕ που εκείνη την ώρα ήταν έξω από αυτό.