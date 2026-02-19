Ελλάδα

Λαμία: Βίντεο με την τρελή πορεία του 85χρονου που προκάλεσε καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα

Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και δεν χρειάστηκε διακομιδή στο νοσοκομείο
Λαμία

Καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα προκάλεσε ένας 85χρονος οδηγός στη Λαμία, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε 2 σταθμευμένα και ένα διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα.

Πανικός επικράτησε λόγω της καραμπόλας που έγινε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι (19.02.2026) στην οδό Γεωργίου Πλατή, στη Λαμία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα του 85χρονου χτύπησε αρχικά σε ένα άλλο μπλε αυτοκίνητο που προπορευόταν και στην συνέχεια έπεσε πάνω στο μαύρο Renault Kadjar.

Τελικά, η τρελή πορεία του 85χρονου σταμάτησε πάνω σε ένα Dacia, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία και οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα πέντε οχήματα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και δεν χρειάστηκε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο του 85χρονου πέφτει πάνω στα άλλα 3 οχήματα, με κόσμο να μαζεύεται τριγύρω.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

