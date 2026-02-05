Ελλάδα

Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

Στο σημείο βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και άνδρες της αστυνομίας, αναζητώντας τα αίτια της πτώσης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Συναγερμός σήμανε σε αστυνομία και ΕΚΑΒ στη Λάρισα νωρίτερα την Πέμπτη (05.02.2026). Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες, έως τώρα συνθήκες, ένας άνδρας περίπου 75 ετών βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στο σημείο βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και άνδρες της αστυνομίας, αναζητώντας τα αίτια της πτώσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
129
124
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η 56χρονη ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη» λέει θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
«Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, της έδινε λεφτά ο πατέρας της και τα έτρωγε» λέει η θεία της 56χρονης που εκδικούνταν φίλους και συγγενείς
Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα
Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο: «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει»
Ο πατέρας που κατέθετε επί 3μιση ώρες δεν έκανε λόγο για τεταμένες σχέσεις, ενώ μίλησε και για την μήνυση που υπέβαλλε κατά του γιου του που στη συνέχεια απέσυρε
ο 27χρονος
«Η Λόρα πριν ανέβει στο αεροπλάνο είχε υπογεγραμμένο χαρτί από την μαμά της» λέει συνεπιβάτης της αγνοούμενης 16χρονης
«Ήταν με έναν νεαρό, έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της σε φωτοτυπία και εκείνος την ρώτησε αν είναι όλα εντάξει και η Λόρα απάντησε ναι» λέει ο συνεπιβάτης της 16χρονης
Η 16χρονη Λόρα
Newsit logo
Newsit logo