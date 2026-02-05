Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

Συναγερμός σήμανε σε αστυνομία και ΕΚΑΒ στη Λάρισα νωρίτερα την Πέμπτη (05.02.2026). Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες, έως τώρα συνθήκες, ένας άνδρας περίπου 75 ετών βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στο σημείο βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και άνδρες της αστυνομίας, αναζητώντας τα αίτια της πτώσης.