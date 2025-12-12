Συμβαίνει τώρα:
Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ – Έριξαν σανό στην είσοδο

«Συνάντηση (με τον Κυριάκο Μητσοτάκη) θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο «τραπέζι» λένε οι αγρότες
αγρότες
Οι αγρότες έξω από τα γραφεία

Οι αγρότες στέλνουν το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο «τραπέζι», μετά το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να συζητήσει μαζί τους την Δευτέρα στο γραφείο του, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα.

«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν οι αγρότες στη Λάρισα, εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Οι ίδιοι έφτασαν έξω από τα γραφεία όπου σε συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, γέμισαν την είσοδο με σανό, με τον Ιορδάνη Ιωαννίδη, εκπρόσωπο της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, να δηλώνει μάλιστα ότι «εμείς δεν θα φάμε το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση».

Στα χέρια τους κρατούσαν χαρτί με τα αιτήματα τους έτοιμοι να συνεχίσουν την μάχη τους, ενώ απειλούν ότι δεν θα πάνε στην συνάντηση που τους πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν δεν υπάρχουν «λύσεις στο τραπέζι».

Οι αγρότες έχουν επίσης παρκάρει τα τρακτέρ τους στου δρόμους της Λάρισας ως ένδειξη της διαμαρτυρίας τους.

 

Ακόμα μεγαλύτερη από την συγκεκριμένη κινητοποίηση θα είναι αυτή του Σαββάτου όπου θα γίνει η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, να επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

