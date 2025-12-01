Λάρισα: Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στη Νίκαια

Οι αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια Λάρισας την περασμένη Κυριακή (30.11.2025) αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα, έχοντας ζητήσει και λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στη 13:00 το μεσημέρι. Η απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις δείχνει ότι η σύγκρουση με τις αρχές δύσκολα θα εκτονωθεί.

Ένας από τους συλληφθέντες αγρότες δήλωσε στις κάμερες στη Λάρισα ότι κρατούσε πυροσβεστήρα για να αμυνθεί από τα δακρυγόνα, ευχαριστώντας παράλληλα τους συναδέλφους του για τη στήριξη που του προσέφεραν από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το tinealarissa.gr.

Η ένταση της Κυριακής ήταν ιδιαίτερα υψηλή σε διάφορα σημεία της Θεσσαλίας, με συγκρούσεις σώμα με σώμα, χημικά, τραυματισμούς και συλλήψεις.

Την Κυριακή, στον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες κινήθηκαν πεζοί, η αστυνομία τους ανέκοψε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και χρήση κρότου-λάμψης. Ακολούθησε διάσπαση κιγκλιδωμάτων και αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού από τρακτέρ. Επεισόδια σημειώθηκαν και νωρίτερα στον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου αγρότες σήκωσαν περιπολικό και έσπασαν τα αστυνομικά εμπόδια, ενώ άλλες ομάδες απέκλεισαν τον κόμβο του Ε-65.