Ελλάδα

Λάρισα: Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στη Νίκαια

Ένας από τους αγρότες που συνελήφθησαν
Ένας από τους αγρότες που συνελήφθησαν / Πηγή: Youtube

Οι αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια Λάρισας την περασμένη Κυριακή (30.11.2025) αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα, έχοντας ζητήσει και λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στη 13:00 το μεσημέρι. Η απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις δείχνει ότι η σύγκρουση με τις αρχές δύσκολα θα εκτονωθεί.

Ένας από τους συλληφθέντες αγρότες δήλωσε στις κάμερες στη Λάρισα ότι κρατούσε πυροσβεστήρα για να αμυνθεί από τα δακρυγόνα, ευχαριστώντας παράλληλα τους συναδέλφους του για τη στήριξη που του προσέφεραν από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το tinealarissa.gr.

Η ένταση της Κυριακής ήταν ιδιαίτερα υψηλή σε διάφορα σημεία της Θεσσαλίας, με συγκρούσεις σώμα με σώμα, χημικά, τραυματισμούς και συλλήψεις.

Την Κυριακή, στον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες κινήθηκαν πεζοί, η αστυνομία τους ανέκοψε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και χρήση κρότου-λάμψης. Ακολούθησε διάσπαση κιγκλιδωμάτων και αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού από τρακτέρ. Επεισόδια σημειώθηκαν και νωρίτερα στον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου αγρότες σήκωσαν περιπολικό και έσπασαν τα αστυνομικά εμπόδια, ενώ άλλες ομάδες απέκλεισαν τον κόμβο του Ε-65.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι αγρότες στρατοπέδευσαν στο μπλόκο της Νίκαιας – 1000 τρακτέρ, σκηνές ψησταριές και σόμπες στην εθνική οδό
Από την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση»
Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
Εκλογές δικηγόρων: Ανοιχτές οι κάλπες μέχρι τις 19.00 σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Ποιοι βγήκαν από την πρώτη Κυριακή και ποιοι εξελέγησαν μονοκούκι
Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά...
Εκλογές δικηγορικών συλλόγων
Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή της Πάργας - «Δεν έχει εντοπιστεί, δύσκολο να βρεθεί ζωντανός μετά από τόσες ώρες» λέει ο γιος του
«Κάποιο παθολογικό αίτιο έπαθε τώρα ο πατέρας μου, άκουσε ένα "πλουτς" ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει» λέει ο γιος του 62χρονου ψαρά
Ψαράς
Newsit logo
Newsit logo