Λάρισα: Νεκρές εντοπίστηκαν δύο γυναίκες στο σπίτι τους – Δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Ένα μυστήριο εκτυλίσσεται στη Λάρισα από χθες το απόγευμα (23/4/2026) όταν δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι γυναίκες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στη Λάρισα πρόκειται για την 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.

Οι σοροί των γυναικών εντοπίστηκαν περίπου στις 19.00 σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καταδεικνύει πως πέθαναν πριν από μέρες.

Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στο διαμέρισμα μετά από ειδοποίηση συγγενών.

Από την πρώτη εικόνα δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.