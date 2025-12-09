Ελλάδα

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από αλκοόλ – Την κέρασε ποτά η μητέρα φίλης της που συνελήφθη

Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος Έλληνα άνδρα ιδιοκτήτη του μπαρ για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων
Στο νοσοκομείο κατέληξε μια ανήλικη στη Λάρισα μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Την κέρασε ποτό η μητέρα φίλη της που συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στη Λάρισα όταν συνελήφθη μια γυναίκα για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και συγκεκριμένα για κατανάλωση αλκοόλ.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος Έλληνα άνδρα, ιδιοκτήτη μπαρ, για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.

Ολα έγιναν τις μεταμεσονύχτιες ώρες προχθές στη Λάρισα, όταν  δύο ανήλικες, ετών 17, μπήκαν σε μπαρ ιδιοκτησίας του Έλληνα άνδρα και ήπιαν ποτό. Μάλιστα η γυναίκα που συνελήφθη ήταν η μητέρα μια από τις ανήλικες και τους κέρασε ποτά.

Σύμφωνα με την αστυνομία μία από τις ανήλικες διακομίστηκε, υπό την επήρεια μέθης, στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ελλάδα
