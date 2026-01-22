Λένα Διβάνη σε Μαρία Καρυστιανού: Χρησιμοποιήσατε την δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε η ακαδημαϊκός και συγγραφές Λένα Διβάνη, με αφορμή τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις που έκανε η πρώην πρόεδρος του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Λένα Διβάη, η οποία πέρσι είχε επιλέξει την Μαρία Καρυστιανού ως γυναίκα της χρονιάς, κάνει λόγο για ακροδεξιές ιδέες και αναρωτιέται αν θα αποδειχθεί πολιτικά επικίνδυνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα γράφει μεταξύ άλλων πως «πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες».

Αναλυτικά, η ανάρτηση: «Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών.

Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω… ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι.

Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου…».