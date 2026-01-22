Ελλάδα

Λένα Διβάνη σε Μαρία Καρυστιανού: Χρησιμοποιήσατε την δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες

«Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι»
Λένα Διβάνη σε Μαρία Καρυστιανού: Χρησιμοποιήσατε την δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε η ακαδημαϊκός και συγγραφές Λένα Διβάνη, με αφορμή τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις που έκανε η πρώην πρόεδρος του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Λένα Διβάη, η οποία πέρσι είχε επιλέξει την Μαρία Καρυστιανού ως γυναίκα της χρονιάς, κάνει λόγο για ακροδεξιές ιδέες και αναρωτιέται αν θα αποδειχθεί πολιτικά επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα γράφει μεταξύ άλλων πως «πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες».  

Αναλυτικά, η ανάρτηση: «Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών.

Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω… ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι.

Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου…».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
80
71
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Καταιγίδες και τοπικές βροχές κυρίως σε νησιά και στη Πελοπόννησο – Άνοδος της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo