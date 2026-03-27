Λεωφόρος Μαραθώνος: 55χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο – Είχε στο αυτοκίνητο τα δύο ανήλικα παιδιά του

Στο αυτοκίνητο του 55χρονου επέβαιναν και τα δύο παιδιά του ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία παρελήφθησαν από τη μητέρα τους
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Στη σύλληψη ενός 55χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος, έχοντας στο αυτοκίνητό του τα δύο ανήλικα παιδιά του, και προκάλεσε τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, προχώρησε η Αστυνομία, όπως έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή (27.3.26).

Το αυτοκίνητο του 55χρονου, που κινείτο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος με κατεύθυνση από Σταυρό προς Πικέρμι, συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε ένας 38χρονος. Από το τροχαίο υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

Από το αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε στους δύο οδηγούς προέκυψε ότι ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ (1η μέτρηση 1,05 mg/l και 2η μέτρηση 0,90 mg/l), ενώ το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για τον 38χρονο.

Μάλιστα, στο αυτοκίνητο του 55χρονου επέβαιναν και τα δύο παιδιά του ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία παρελήφθησαν από τη μητέρα τους.

Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
159
114
45
42
