Ελλάδα

Λέρος: Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» το νησί – Δρόμοι και αυλές «ντύθηκαν» στα άσπρα

Κάτοικοι του νησιού μιλάνε για φαινόμενο που έχουν να αντικρίσουν τουλάχιστον 60 χρόνια
λέρος
Δρόμος στη Λέρο / Φωτό lerosnews.gr

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν χθες (25/12/2025) στο νησί της Λέρου ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε μεγάλο μέρος του νησιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν ορεινό χωριό.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι και σπίτια στη Λέρο καλύφθηκαν από στρώμα χαλαζιού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να δυσκολέψει σε αρκετά σημεία. Το φαινόμενο σόκαρε κατοίκους και οδηγούς, αφού τέτοιο φαινόμενο έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, καθώς δεν θυμούνται αντίστοιχη ένταση χαλαζόπτωσης τα τελευταία περίπου 60-70 χρόνια.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις καλλιέργειες, καθώς σε αρκετές περιοχές το χαλάζι συσσωρεύτηκε σε μεγάλες ποσότητες, δημιουργώντας φόβους για ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

λέρος
Δρομος στην Λέρο / lerosnews.gr
λέρος
Δρομος στην Λέρο / lerosnews.gr
λέρος
lerosnews.gr

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, σε περίπτωση που χρειάζεται να επέμβουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
114
99
67
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ανατριχιαστικό σενάριο για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - Οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της - Την Τρίτη η απολογία του
Τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος δεν «κόλλαγαν» με αυτά που έλεγε ο γιος στους αστυνομικούς - Ο ίδιος επέμενε στο σενάριο της φωτιάς από τσιγάρο
Ελένη Παπαδοπούλου: Το ανατριχιαστικό σενάριο για τη δολοφονία της – Την Τρίτη απολογείται ο γιος της
Άρης Μουγκοπέτρος: «Η ρήξη στο ζευγάρι είχε έρθει πριν από ένα χρόνο» – Το χρονικό της σύλληψης του γνωστού καλλιτέχνη
Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολης, πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα
Άρης Μουγκοπέτρος 15
Newsit logo
Newsit logo