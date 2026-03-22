Λέσβος: Κλειστό το λιμάνι από τους κτηνοτρόφους – Με προσωπικό ασφαλείς οι Δήμοι του νησιού

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο και αποφάσισαν τον πλήρη αποκλεισμό όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης μέχρι αύριο, Δευτέρα (23.03.2026) το βράδυ.

Ας σημειωθεί ότι το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις 2 το μεσημέρι σήμερα Κυριακή (22.03.2026). Σε αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 1600 επισκεπτών του νησιού προκειμένου να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής για τις απέναντι τουρκικές ακτές

Επίσης, με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου. Και δεδομένου ότι αύριο πραγματοποιείται συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι του νησιού και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των τυροκόμων.

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα (23.03) ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.