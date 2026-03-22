Λέσβος: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη

Εντείνεται η ανησυχία στην Λέσβο μετά την εμφάνιση και ενός ακόμη κρούσματος αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα. Σε απόγνωση βρίσκονται παραγωγοί στο νησί.

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα (ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το δεύτερο κρούσμα

Στο μεταξύ, αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, και λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας την Δευτέρα 23 Μαρτίου αποφάσισαν οι Δήμαρχοι αντίστοιχα Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου κρίνεται μέρα κρίσιμης συνάντησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ενώ όπως έγινε γνωστό σε αυτήν θα συμμετέχουν και οι δυο Δήμαρχοι.

Το κλείσιμο των Δήμων πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης των θιγομένων κτηνοτρόφων και παραγωγών της Λέσβου.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα.