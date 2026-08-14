Ελλάδα

Λευκάδα: Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Καλάμου – Δείτε βίντεο

«Έλιωσε» βάρκα και χτύπησε ακόμα ένα σκάφος - Συνελήφθη ο καπετάνιος
Λευκάδα: Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Καλάμου – Δείτε βίντεο
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Αδιανόητες εικόνες βγαίνουν στο «φως» της δημοσιότητας από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Λευκάδα όταν καπετάνιος ιστιοφόρου «καρφώθηκε» σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Το ατύχημα έγινε στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα, την Πέμπτη (13.08.2026). Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο καπετάνιος του ιστιοφόρου πλησιάζει τα σκάφη χωρίς να κόβει ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω τους.

Στο ιστιοφόρο, ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και κανένας τραυματισμός.

Μετά το ατύχημα, ο 61χρονος πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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