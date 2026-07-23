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Λήξη συναγερμού στον Άρειο Πάγο: Από γεννήτρια με διακοπή ρεύματος οι καπνοί από το υπόγειο

Στο σημείο έχουν σπεύσει 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες ενώ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί εστία πυρκαγιάς
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Άρειος Πάγος
Photo / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στον Άρειο Πάγο το απόγευμα της Πέμπτης 23.07.2026, για καπνούς στο υπόγειο του κτιρίου.

Στον Άρειο Πάγο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για το περιστατικό, καθώς προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από τους καπνούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες που πραγματοποίησαν ελέγχους για να εντοπιστεί το πρόβλημα που προκαλεί τους καπνούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα έληξε ο συναγερμός, καθώς όπως φάνηκε οι καπνοί προήλθαν από γεννήτρια ρεύματος που τέθηκε σε λειτουργία μετά από διακοπή.

Στο κτίριο διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, ενώ από το σημείο που έβγαιναν οι καπνοί φαίνεται να βρίσκονται μετασχηματιστές.

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