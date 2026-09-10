Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Βίντεο από το 1994 όταν έκανε τα πρώτα του βήματα

Από τα πρώτα του χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποφασισμένος να πετύχει. Τα κατάφερε και με το παραπάνω αποκτώντας χιλιάδες θαυμαστές.

Στο φως έρχεται ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο με τον νεαρό Γιώργο Μαζωνάκη να είναι καλεσμένος της αείμνηστης Ρίκας Βαγιάννη. Νεαρός ακόμη τραγουδιστής μιλάει για τα όνειρά του.

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Το βίντεο της εκπομπής είναι από το 1994 με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι 22 ετών και μόλις είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία.

Μιλώντας στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη φάνηκε ταπεινός, αλλά αποφασισμένος.

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου. Είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά που έχω κάνει. Υπάρχει και μια πρώτη δουλειά και είμαι λίγο πιο ώριμος από πέρυσι, ήταν τα λόγια του.

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Κατά τη συζήτηση που είχαν η Ρίκα Βαγιάννη τον ρώτησε τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, με τον ίδιο να μην κρύβει το όνειρό του να γίνει τραγουδιστής.

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» τον ρώτησε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χαμογέλασε και απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τραγουδιστής».

Ήταν η εποχή που ο 22χρονος Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε να καθιερωθεί και να αποκτήσει το δικό του κοινό.

Στην εκπομπή καλεσμένη ήταν η Βέρα Κρούσκα.