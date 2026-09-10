Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν είχε εντοπιστεί σε παλιότερους ελέγχους το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», λέει ο Γιώργος Πατούλης

Λόγω για παραπλάνηση των ελεγκτικών μηχανισμών κάνει σήμερα (10.09.2026) ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε πως σε προηγούμενους ελέγχους που έγιναν στην κλινική του Κολωνακίου δεν βρέθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση του τη διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ενώ κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ελληνικό FBI κάνουν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Πατούλης μιλά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για την εξέλιξη των ερευνών.

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Η αυτοψία που γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αφορά, μεταξύ άλλων, την άδεια λειτουργίας του χώρου και τον εξοπλισμό που ήταν καταχωρημένος στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου.

Για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Ο Γιώργος Πατούλης πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό, ενώ στον φάκελο του ΙΣΑ είχαν δηλωθεί ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, χωρίς να έχει καταγραφεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τόνισε ότι «πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο», ενώ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

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Δείτε εδώ την κατάθεση της γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στους δύο επιτόπιους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το 2025, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, καθώς και στον δειγματοληπτικό έλεγχο του 2024, κατά τους οποίους, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάνοντας μάλιστα για λόγο για «παραπλάνηση» των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν απευθύνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και να ελέγχουν ότι οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Κάλεσε τους πολίτες να επιλέγουν για κάθε ιατρική πράξη γιατρό με την αντίστοιχη ειδικότητα και σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις από γιατρούς χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα ή σε μη αδειοδοτημένους χώρους να προχωρούν σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως η Ιωάννα Γάκα που είχε αναλάβει την θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσιαζόταν ως ολιστικός γιατρός – γυναικολόγος.