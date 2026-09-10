Γιώργος Μαζωνάκης: Σπάνιο βίντεο με τον 18χρονο ερμηνευτή να τραγουδάει και να «μαγεύει» σε σχολική εκδήλωση το 1990

Ανατριχίλα και θαυμασμό προκαλούσε σε όλους από μικρός ο Γιώργος Μαζωνάκης με την μοναδική φωνή του και παρουσία πάνω στη σκηνή. Βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στα social media εμφανίζει τον αγαπημένο καλλιτέχνη πριν 36 χρόνια να ερμηνεύει με το ίδιο πάθος και επαγγελματισμό, ένα διαχρονικό κομμάτι.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη χθες (/9/9/2026) βύθισε στη θλίψη όλη την Ελλάδα. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ, τα τραγούδια του και η σκηνική του παρουσία θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Ένας καλλιτέχνης που από μικρός φαινόταν ότι θα γίνει «μεγάλος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου ερμήνευσε ο 18χρονος Γιώργος Μαζωνάκης σε σχολική εκδήλωση στο Λύκειό του το 1990 όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο socail media και μας πήγε πίσω, στον μικρό και από τότε ταλαντούχο επαγγελματία Γιώργο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να ανεβαίνει στη σκηνή και με το γνωστό του χαρακτηριστικό στυλ να ερμηνεύει ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Γιάννη Πάριου και το κοινό να χειροκροτεί και να ζητωκραυγάζει, κάτι που κράτησε μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που ερμήνευε πλέον ένα από τα δικά του τραγούδια.

Το απόσπασμα φαίνεται να έχει δημοσιεύσει συμμαθητής του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος συνόδευσε τη δημοσίευσή του με ένα μήνυμα, με το οποίο θέλησε να τον αποχαιρετίσει και να μοιραστεί μια ανάμνηση από τα μαθητικά τους χρόνια. Όπως έγραψε: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα σχόλια της δημοσίευσης χρήστες δείχνουν τον θαυμασμό τους για το μεγαλείο του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας σταρ.

«Έτοιμος καλλιτέχνης από τα 17 του» και «έμπειρος επαγγελματίας ήδη», είναι κάποια από τα σχόλια που αποδυνκείουν ότι ο καλλιτέχνης γεννήθηκε για να ζήσει πάνω στη σκηνή και να ενώσει τον κόσμο με την μουσική του.