Μαραθώνας: Νέα αναβολή στη δίκη – Στο Δρομοκαΐτειο με εντολή εισαγγελέα η 68χρονη που έθαψε τη μητέρα της

Το πρωί της Πέμπτης (10.09.2026) ξεκίνησε η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς κατηγορούνται ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα.

Στο Δρομοκαΐτειο νοσοκομείο, για ακούσια νοσηλεία μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής η 68χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της στο σπίτι της στον Μαραθώνα, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατηγορούμενη ήταν απούσα από το δικαστήριο για την υπόθεση αυτή και η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου για τις 18 Μαΐου 2027, καθώς δεν είχε κληθεί η κόρη της και καταγγέλλουσα.

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και την έθαψε στο σπίτι για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη της. Ο γιος της και συγκατηγορούμενος της για εξαφάνιση νεκρού από κοινού με κάθε τρόπο, φέρεται να γνώριζε για την πράξη της μητέρας του, γεγονός που ο ίδιος αρνείται.

Επιπλέον, εκκρεμεί η εξέταση των οστών του θύματος από ειδικό ανθρωπολόγο, ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία του και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου, ώστε να αποδοθεί και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημμέλημα.