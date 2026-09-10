Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Παίρνει εξιτήριο η 62χρονη τραυματίας – Σε 3,5 ώρες χειρουργείο υποβλήθηκε η 21χρονη

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση υγείας της 62χρονης που τραυματίστηκε την Τετάρτη στο τροχαίο με το ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αναμένεται να πάρει σήμερα (10.09.2026) εξιτήριο ενώ η 21χρονη που επίσης τραυματίστηκε, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η 62χρονη μετά το τροχαίο με το ηλεκτρικό λεωφορείο και αφού διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, νοσηλεύτηκε στη Χειρουργική Κλινική με τους γιατρούς να «πέφτουν» από πάνω της για να βεβαιωθούν πως είναι καλά στην υγεία της. Τα τραύματά της εν τέλει χαρακτηρίστηκαν ελαφρά. Από την άλλη, η 21χρονη που τραυματίστηκε ενώ βρίσκονταν στην στάση «Καν Καν» μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες.

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Πλέον παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς της καθώς τα τραύματά της είναι πιο σοβαρά.

Εξιτήριο έλαβαν από το απόγευμα της Τετάρτης, η 50χρονη και η 17χρονη που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά, αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς τους.

«Άκουσα κόσμο να ουρλιάζει»

Ο οδηγός του ΚΤΕΛ, του λεωφορείου δηλαδή που ήταν σταματημένο στη στάση, μίλησε στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, άκουσε ξαφνικά έναν δυνατό θόρυβο και είδε το σκέπαστρο της στάσης να έχει πέσει στο έδαφος. Τότε άκουσε τον κόσμο να ουρλιάζει και να καλεί σε βοήθεια.

«Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες. Όταν άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός. Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στην στάση», ανέφερε συγκεκριμένα ο οδηγός.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο έγινε χτες, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 4 γυναίκες όπου βρίσκονταν είτε μέσα στο λεωφορείο είτε στη στάση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα.

Αρχικά, η 21 ετών γυναίκα και η 62χρονη είχαν κριθεί ως οι σοβαρότερα τραυματισμένες, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη έφεραν ελαφρύτερα τραύματα.