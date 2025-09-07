Λήμνος: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στη Λήμνο.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Λήμνο σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 45χρονος άνδρας.

Ο οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν σε προσπάθεια παράκαμψης προπορευόμενου ΙΧ οχήματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο limnoslive.gr ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του. Η μηχανή ανατράπηκε και ο ίδιος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα όπου τραυματίστηκε θανάσιμα.

Διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.