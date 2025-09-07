Συμβαίνει τώρα:
Λήμνος: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο δυστύχημα

Η μηχανή ανατράπηκε με τον οδηγό να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται θανάσιμα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στη Λήμνο.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Λήμνο σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 45χρονος άνδρας.

Ο οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν σε προσπάθεια παράκαμψης προπορευόμενου ΙΧ οχήματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο limnoslive.gr ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του. Η μηχανή ανατράπηκε και ο ίδιος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα όπου τραυματίστηκε θανάσιμα.

Διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ελλάδα
