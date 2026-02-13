Live οι αγρότες στην Αθήνα – Τα τρακτέρ αποβιβάζονται στο Σύνταγμα

Στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (13.2.26) πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ των αγροτών που κατεβαίνουν στο Σύνταγμα για το μεγάλο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Πρώτοι πέρασαν από τις Αφίδνες αγρότες από τη Λαμία και ακολούθησαν οι συνάδελφοί τους από την Εύβοια. Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.
Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στις Αφίδνες εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και εννέα από την Εύβοια. Τα τρακτέρ ξεφορτώνονται από τα φορτηγά που τα μετέφεραν και αναμένουν τους συναδέλφους τους από τη Θεσσαλία, προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία τους προς το Σύνταγμα. Στις Αφίδνες υπάρχει και συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιεί απολύμανση στα ελαστικά των τρακτέρ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
H πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13:00 στο Σύνταγμα, με την κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.
Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18:00 και 19:00.
Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.
Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.
Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.
Φορτωμένα σε φορτηγά μεταφέρονται μέχρι τις Αφίδνες τα τρακτέρ των αγροτών της Φθιώτιδας που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.
Στις 10:30 το πρωί πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών τα πρώτα οκτώ τρακτέρ από τη Λαμία ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν επτά τρακτέρ από την Εύβοια.
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος.