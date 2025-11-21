Λουτράκι: Σάλος με τη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για «θωπεία»

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου, και όχι μόνο, μετά την είδηση ότι δασκάλα Α’ Δημοτικού έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι ένας από τους μαθητές της τη θώπευσε.

Όλα έγιναν πριν λίγες μέρες στο Λουτράκι όταν μια δασκάλα απευθύνθηκε στο διευθυντή του σχολείου λέγοντάς του ότι ένας από τους μαθητές της την έπιασε με άσεμνο τρόπο. Ο μικρός μαθητής της Α’ Δημοτικού φαίνεται να κινήθηκε προς την δασκάλα και την έπιασε για να της δείξει μια εργασία του.

Για άγνωστο λόγο η δασκάλα θεώρησε την κίνηση του παιδιού άσεμνη και ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου. Μάταια, ο διευθυντής προσπάθησε να την καθησυχάσει, η ίδια στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου έκανε επίσημη καταγγελία κατά του 6χρονου…

Όπως ήταν αναμενόμενο ενημερώθηκαν οι γονείς του παιδιού που στη συνέχεια έκαναν σχετική αναφορά για τη συγκεκριμένη δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Η δασκάλα μεταφέρθηκε προσωρινά σε άλλο σχολείο, ενώ η Πρωτοβάθμια αναμένεται να προχωρήσει σε ΕΔΕ.