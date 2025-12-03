Λούτσα: Θετικός στην κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός που θέρισε τον 24χρονο

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φονική παράσυρση στη Λούτσα, τα μεσάνυχτα του Σάββατου (29.11.25).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr, ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης όπως προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, την ώρα που το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Ο 29χρονος οδηγός είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ παλαιότερα είχε υποστηρίξει ότι έκανε χρήση κοκαΐνης.

Ο ίδιος εξάλλου τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση και ενώ ο 24χρονος κείτονταν νεκρός στο οδόστρωμα φαινόταν να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και να ζητά από τους διασώστες να δουν το αυτί του γιατί πονούσε.

Ο 29χρονος, στο παρελθόν έχει συλληφθεί για κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και για εμπλοκή σε σοβαρό τροχαίο στην Βραυρώνα.