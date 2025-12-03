Ελλάδα

Λούτσα: Θετικός στην κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός που θέρισε τον 24χρονο

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με τη θανατηφόρα παράσυρση στη Λούτσα
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φονική παράσυρση στη Λούτσα, τα μεσάνυχτα του Σάββατου (29.11.25).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr, ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης όπως προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις. 

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, την ώρα που το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Ο 29χρονος οδηγός είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ παλαιότερα είχε υποστηρίξει ότι έκανε χρήση κοκαΐνης.

Ο ίδιος εξάλλου τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση και ενώ ο 24χρονος κείτονταν νεκρός στο οδόστρωμα φαινόταν να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και να ζητά από τους διασώστες να δουν το αυτί του γιατί πονούσε.

Ο 29χρονος, στο παρελθόν έχει συλληφθεί για κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και για εμπλοκή σε σοβαρό τροχαίο στην Βραυρώνα.

