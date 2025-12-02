Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο

Πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου οδηγού ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα στο οποίο σκοτώθηκε ο 24χρονος γόνος της της γνωστής οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas».

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές που ήθελαν τον 29χρονο να έχει καταναλώσει αλκοόλ, πριν μπει στο αυτοκίνητό του και σκορπίσει τον θάνατο στη Λούτσα. Αν και στο πρώτο αλκοτέστ που του έγινε, λίγο μετά το τροχαίο δυστύχημα, βγήκε καθαρός, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και βγήκαν σήμερα (02.12.2025) έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Μέχρι το βράδυ θα έχουν βγει και οι υπόλοιπες εξετάσεις που θα δείξουν αν βρίσκονταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές ενώ πριν από 5 χρόνια είχε προκαλέσει τροχαίο με αρκετούς τραυματίες.

Η 21χρονη σύντροφος του άτυχου 24χρονου που επίσης τραυματίστηκε από την παράσυρση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κοπέλα χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο της φονικής παράσυρσης:

Όσον αφορά την μητέρα και την αδελφή του 24χρονου που επίσης τραυματίστηκαν το μοιραίο βράδυ στη Λούτσα, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Ο 29χρονος, από τη στιγμή που συνελήφθη για το φρικιαστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, διατηρεί σιγή ιχθύος. Δεν αποκάλυψε στιγμή για ποιον λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέφτοντας πάνω στην οικογένεια και το αυτοκίνητό της και περιμένει να μεταβεί στον εισαγγελέα για να πει όσα έζησε από την πλευρά του εκείνο το βράδυ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 29χρονος έτρεχε με 80 χλμ την ώρα σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το newsit.gr, φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στα στενά της Λούτσας πριν πέσει πάνω στον 29χρονο.

Η εξοργιστική συνομιλία με τον διασώστη

Η συγκεκριμένη υπόθεση προκαλεί από μόνη της οργή. Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας ήρθε να δυσχεράνει περισσότερο την θέση του 29χρονου καθώς περιέγραψε την ψυχρή και εκτός πραγματικότητας αντίδρασή του, αφού σκότωσε τον 24χρονο.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής η οποία έσπευσε στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα μήπως και μέσω ΚΑΡΠΑ επαναφέρει στη ζωή τον 24χρονο, δήλωσε πως ο 29χρονος φαινόταν ότι δεν είχε αντιληφθεί το τι είχε κάνει και ασχολούνταν είτε με το κινητό του, είτε με τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του είτε με τον πόνο που ένιωθε στο αυτί του.

Σύμφωνα με την ίδια, διασώστης που βρέθηκε στο σημείο του είπε «καταλαβαίνεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και ο 29χρονος του απάντησε «ναι, πονάει το αυτί μου».

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει, ζητούσαν κάποιον να κάνει ΚΑΡΠΑ και πήγα να βοηθήσω. Εμένα μου φάνηκε νεκρός ο 24χρονος, η μητέρα του ήταν δίπλα σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και οδηγός απάντησε “ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία», είπε συγκεκριμένα.