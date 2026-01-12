Μαγευτικές εικόνες από τα χιόνια στην Πάρνηθα – Κάτοικοι απολαμβάνουν το τοπίο στο κατάλευκο καταφύγιο Μπάφι

Χιόνια και στην Αττική έφερε το έντονο κύμα ψύχους που έχει «χτυπήσει» τη χώρα μας, με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα και στο καταφύγιο Μπάφι.

Παρέες νέων και οικογένειες με μικρά παιδιά αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το κατάλευκο τοπίο και τα χιόνια για να κάνουν μία χειμερινή βόλτα στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα.

Παρά το τσουχτερό κρύο που έχει αυτή την ώρα στην Πάρνηθα οι κάτοικοι δεν πτοήθηκαν και ανέβηκαν στην Πάρνηθα για να απολαύσουν το Αλπικό τοπίο, να παίξουν χιονοπόλεμο και να φτιάξουν χιονάνθρωπους.

Η θερμοκρασία έχει πέσει υπό του μηδενός, με την αίσθηση να φτάνει μέχρι και τους πλην 5 βαθμούς στην Πάρνηθα αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας.

Στην Αττική, χιόνια θα πέσουν κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και σε βορειοδυτικές περιοχές του νομού μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Σε περιοχές κοντά στα βουνά μπορεί να δούμε και νιφάδες. Την Τρίτη το πρωί, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, το θερμόμετρο μπορεί να δείξει έως και -3 βαθμούς.

Στη συνέχεια, το κρύο θα αρχίσει σιγά-σιγά να υποχωρεί και μέχρι την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ξανά, φτάνοντας περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου.