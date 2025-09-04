Ελλάδα

Μαίνεται η φωτιά στην Λέσβο με δύο εστίες στη Βρίσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Οι εστίες της φωτιάς εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (4/9/2025) με δύο εστίες στην Βρίσα της Λέσβου και καίει σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα». Οι φλόγες κατευθύνονται πλέον προς τον Άγιο Φωκά

Οι εστίες της φωτιάς εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος και όπως είπε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στόχος, όπως δηλώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης να «κυκλώσουν» τις φλόγες και να μπορέσουν, όταν πέσει το σκοτάδι και αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα, να ελέγξουν τις φλόγες οι επίγειες δυνάμεις.

Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Αναλυτικά το μήνυμα του 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι καθώς όπως αναφέρουν ξεσπάνε συνεχώς καινούργια μέτωπα.

