Η Ταπισερί της Μπαγιέ που «επιστράτευσε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Η ιστορία της

Την έκπληξη του για την πρόσφατη πρόταση του Βρετανικού Μουσείου ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εξέφρασε σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν πιστεύω ότι μπορεί», ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι η Γαλλία δάνεισε την Ταπισερί ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία «ενώ στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο: αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν». Ποια είναι η περίφημη Ταπισερί της Μπαγιέ που επέστρεψε από τη Γαλλία στη Βρετανία υπό μορφή δανείου και τα εισιτήρια για την οποία είναι sold out έως τις 31 Δεκεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο; ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η Ταπισερί της Μπαγιέ (Bayeux Tapestry) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης του Μεσαίωνα και ένα μοναδικό ιστορικό «χρονικό» κεντημένο σε ύφασμα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κεντητό έργο μήκους σχεδόν 70 μέτρων, το οποίο αφηγείται με διαδοχικές σκηνές την πορεία προς τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 και τη νίκη του Γουλιέλμου του Κατακτητή στη Μάχη του Χέιστινγκς. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία της Αγγλίας, και θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα τεκμήρια για τη μεσαιωνική Ευρώπη.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ (Bayeux Tapestry) είναι ένα παγκοσμίου φήμης μεσαιωνικό κεντημένο αριστούργημα του 11ου αιώνα / REUTERS/Toby Melville

Παρότι ονομάζεται «ταπισερί», στην πραγματικότητα δεν είναι υφαντό αλλά κέντημα πάνω σε λινό ύφασμα, με πολύχρωμες μάλλινες κλωστές. Οι εκατοντάδες μορφές, τα πλοία, οι πολεμιστές, τα άλογα και οι σκηνές μάχης δημιουργούν μια οπτική αφήγηση που θυμίζει ένα μεσαιωνικό εικονογραφημένο χειρόγραφο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταπισερί της Μπαγιέ, Το συγκεκριμένο ιστορικό κειμήλιο μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στη Βρετανία / REUTERS/Toby Melville

Το έργο ξεκινά με τα γεγονότα πριν από την εισβολή των Νορμανδών στην Αγγλία, παρουσιάζοντας τη διαμάχη για τη διαδοχή του αγγλικού θρόνου μετά τον θάνατο του βασιλιά Εδουάρδου του Εξομολογητή. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Γουλιέλμος της Νορμανδίας, ο οποίος διεκδίκησε το στέμμα και τελικά νίκησε τον αγγλοσάξονα βασιλιά Χάρολντ στη μάχη του Χέιστινγκς. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC Arts (@bbcarts) Η αξία της Ταπισερί δεν περιορίζεται στην ιστορική της αφήγηση. Μέσα από τις λεπτομέρειές της προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του 11ου αιώνα: τον τρόπο κατασκευής των πλοίων, τον οπλισμό των στρατιωτών, τις ενδυμασίες, τα έθιμα και την κοινωνική οργάνωση της εποχής. Για τους ιστορικούς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές για τη μεσαιωνική στρατιωτική και πολιτική ιστορία.

Το Βρετανικό Μουσείο φιλοξενεί το ιστορικό υφαντό από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιούλιο του 2027 με εισιτήρια υψηλού κόστους.

/ REUTERS/Suzanne Plunkett