Η Ταπισερί της Μπαγιέ που «επιστράτευσε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Η ιστορία της

Την έκπληξη του για την πρόσφατη πρόταση του Βρετανικού Μουσείου ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εξέφρασε σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Δεν πιστεύω ότι μπορεί», ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι η Γαλλία δάνεισε την Ταπισερί ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία «ενώ στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο: αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν». Ποια είναι η περίφημη Ταπισερί της Μπαγιέ που επέστρεψε από τη Γαλλία στη Βρετανία υπό μορφή δανείου και τα εισιτήρια για την οποία είναι sold out έως τις 31 Δεκεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο;
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Η Ταπισερί της Μπαγιέ (Bayeux Tapestry) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης του Μεσαίωνα και ένα μοναδικό ιστορικό «χρονικό» κεντημένο σε ύφασμα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κεντητό έργο μήκους σχεδόν 70 μέτρων, το οποίο αφηγείται με διαδοχικές σκηνές την πορεία προς τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 και τη νίκη του Γουλιέλμου του Κατακτητή στη Μάχη του Χέιστινγκς.
Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία της Αγγλίας, και θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα τεκμήρια για τη μεσαιωνική Ευρώπη.
Παρότι ονομάζεται «ταπισερί», στην πραγματικότητα δεν είναι υφαντό αλλά κέντημα πάνω σε λινό ύφασμα, με πολύχρωμες μάλλινες κλωστές. Οι εκατοντάδες μορφές, τα πλοία, οι πολεμιστές, τα άλογα και οι σκηνές μάχης δημιουργούν μια οπτική αφήγηση που θυμίζει ένα μεσαιωνικό εικονογραφημένο χειρόγραφο.
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Το έργο ξεκινά με τα γεγονότα πριν από την εισβολή των Νορμανδών στην Αγγλία, παρουσιάζοντας τη διαμάχη για τη διαδοχή του αγγλικού θρόνου μετά τον θάνατο του βασιλιά Εδουάρδου του Εξομολογητή. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Γουλιέλμος της Νορμανδίας, ο οποίος διεκδίκησε το στέμμα και τελικά νίκησε τον αγγλοσάξονα βασιλιά Χάρολντ στη μάχη του Χέιστινγκς.
Η αξία της Ταπισερί δεν περιορίζεται στην ιστορική της αφήγηση. Μέσα από τις λεπτομέρειές της προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του 11ου αιώνα: τον τρόπο κατασκευής των πλοίων, τον οπλισμό των στρατιωτών, τις ενδυμασίες, τα έθιμα και την κοινωνική οργάνωση της εποχής. Για τους ιστορικούς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές για τη μεσαιωνική στρατιωτική και πολιτική ιστορία.
Το έργο φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Νορμανδία της Γαλλίας, όπου εκτίθεται ως ενιαίο σύνολο. Ωστόσο, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μία χιλιετία μεταφέρθηκε στη Βρετανία, στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού δανεισμού από τη Γαλλία, με στόχο –όπως έχει αναφερθεί από τις δύο πλευρές– την «αναζωογόνηση της πολιτιστικής σχέσης» μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Η έκθεση της Ταπισερί στη Βρετανία έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς το έργο συνδέεται άμεσα με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βρετανικής ιστορίας: την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Η παρουσία της στη χώρα όπου εκτυλίχθηκε η ιστορία που αφηγείται δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα έργο που για αιώνες παρέμενε στη Γαλλία.
Μητσοτάκης: Να επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ
Στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα «Guardian», με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της Ταπισερί της Μπαγιέ.
Στο άρθρο με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια «εξαιρετική περίπτωση» που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας.
Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των Γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, ενώ χαρακτηρίζει μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.