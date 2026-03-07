Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόσφσκι: «Ντροπή, fake news» για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

Ποια ήταν η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη
H Μαρέβα Γκραμπόσφσκι
H Μαρέβα Γκραμπόσφσκι / Eurokinissi

Την αντίδραση της Μαρέβα Γκραμπόσφσκι προκάλεσε δημοσίευμα που ανέφερε πως η κόρης της Σοφία Μητσοτάκη επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και η πτήση κόστισε 50.000 ευρώ.

Σε ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόσφσκι στο Instagram έγραψε: «Ντροπή, fake news», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με δύο emojis.

mareva mitsotaki

Επίσης, η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη έγραψε στα social media της ότι διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα σημειώνοντας μάλιστα πως πρόκειται για fake news. «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», σχολιάζει χαρακτηριστικά και εξηγεί πως επέστρεψε από το Ντουμπάι, καθώς τον τελευταίο καιρό εργάζεται εκεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει επιβιβάστηκε σε προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες. «Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη», επισημαίνει. 

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Σοφία Μητσοτάκη στην ανάρτησή της:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

anartisi

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια

Ελλάδα
