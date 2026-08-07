Marfin: Η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη – «Είναι αθώα, συμμετείχε στη διαδήλωση όπως και 100.000 άτομα»

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη συλληφθείσα για την υπόθεση της Marfin.

Η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (11.8.26). Έξω από τα ανακριτικά γραφεία, λιγοστοί συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης.

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Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η διαδικασία έκδοσής της, στη χώρα μας ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ, με το κλιμάκιο του ελληνικού FBI να την παραλαμβάνει από τη Βρετανία.

Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε ότι η 46χρονη «δηλώνει αθώα, από την πρώτη στιγμή» και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της.

«Όπως είναι γνωστό, η κατηγορουμένη μετά από 25 μέρες κράτησης στο Λονδίνο, αδικαιολόγητης κράτησης, ενώ είχε συναινέσει από την πρώτη στιγμή και είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να έρθει στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Γενική Ασφάλεια κρατούμενη και σήμερα εμφανίστηκε στην αρμόδια ανακρίτρια προκειμένου να λάβει προθεσμία για απολογία. Η απολογία της θα γίνει την Τρίτη το πρωί» σημείωσε αρχικά ο κ. Παπαδάκης.

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Όπως τόνισε, «δεν έχω να πω επί της ουσίας πολλά πράγματα, διότι αναμένω τη λήψη της δικογραφίας για μελέτη, επεξεργασία και εκπόνηση υπερασπιστικής γραμμής. Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι. Περισσότερα θα πούμε την Τρίτη».

Ο Κώστας Παπαδάκης υπογράμμισε ότι η 46χρονη εντολέας του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010 «όπως και 100.000 άνθρωποι που ήμασταν τότε», αλλά όχι στον χώρο, στο σημείο του εμπρησμού της τράπεζας.

Η κατηγορούμενη είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, καθώς σε βάρος της είχε ενεργοποιηθεί ερυθρά αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Παρέμεινε υπό κράτηση στη Βρετανία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από την ημέρα του εμπρησμού, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Οι Αρχές αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή της προέκυψε μετά από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η έρευνα φέρεται να βασίστηκε σε στοιχεία όπως ο σωματότυπος, το ύψος και τα μαλλιά. Κατά την αστυνομία, η γυναίκα εμφανίζεται κοντά στον άνδρα που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας και της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα των δραστών.

Η επίθεση στη Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. Κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη του υποκαταστήματος στην οδό Σταδίου και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται δύο 42χρονοι, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στον έναν αποδίδεται ρόλος συντονισμού της ομάδας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας.