Τα νέα ΑΙ εργαλεία για τον έλεγχο των ιατρείων: Πλατφόρμα «Med Watch» σαρώνει social media για διαφημίσεις γιατρών, «231 πιθανές παραβάσεις»

Το νέο ΑΙ εργαλείο που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική του Κολωνακίου, ανακοίνωσε σήμερα (18.09.2026) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς αυτό θα λειτουργεί, κατά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Από το υπουργείο Υγείας και μαζί με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε την νέα πλατφόρμα Med Watch και τη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, δηλαδή το νέο σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών από γιατρούς που διαφημίζουν «θαυματουργές» θεραπείες στα ιατρεία τους, χωρίς καν να έχουν άδεια για αυτές.

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Το πρώτο εργαλείο, η πλατφόρμα, θα περιλαμβάνει νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. ΑΙ agents «σαρώνουν» ήδη τα social media, τις ανακοινώσεις γιατρών και τρίτων, ώστε να βρεθούν διαφημίσεις παράνομων θεραπειών και άλλες παραβάσεις. Η πλατφόρμα εντοπίζει κάθε είδους διαφήμιση ιατρικής πράξης, ασχέτως αν πραγματοποιείται σε ιατρείο ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, ακόμα και κέντρα αισθητικής.

«Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 231».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως για αυτές τις 231 δομές που εντόπισε το ΑΙ, υπάρχουν ενδείξεις για κάποια παράβαση οι οποίες θα ελεγχθούν για να διαβεβαιωθεί αν όντως έχει γίνει κάτι παράνομο. Τονίστηκε δε πως το εργαλείο «πιάνει» οποιαδήποτε αναφορά που προκαλεί υποψίες και κατηγοριοποιεί την κάθε δομή ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παράβασης.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε μάλιστα πως οι πολίτες, μέσω του δεύτερου εργαλείου, του App, θα μπορούν να βλέπουν τις άδειες των ιατρείων, τις θεραπείες για τις οποίες έχουν έγκριση να πραγματοποιούν και θα μπορούν και να κάνουν αξιολόγηση ή καταγγελία. Τόνισε πως θα παρουσιαστεί στο κοινό σε έναν μήνα καθώς χρειάζεται εξουσιοδότηση.

Στην περίπτωση που υπάρξει παράβαση, τότε ξεκινά αμέσως ο έλεγχος του ΙΣΑ.

«Δεν είναι όλοι οι γιατροί απατεώνες», υπενθύμισε σχετικά με τους γιατρούς που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο υπουργός, είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγχονται συστηματικά 245.000 ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και έτσι στο «παιχνίδι» μπαίνουν και οι πολίτες που θα μπορούν να βλέπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή αν ένα ιατρείο έχει άδεια και τι θεραπείες μπορούν να πραγματοποιούνται σε αυτό.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα Med Watch

Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του Med Watch ο υπουργός Υγείας, εξήγησε ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των ιατρείων που είναι εγγεγραμμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

«Ανιχνεύσαμε όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών και τις αναρτήσεις τους και τις ταιριάξαμε με τις άδειες που κατέχουν», διευκρίνισε.

Aνέφερε πως το επόμενο διάστημα, το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί και εκτός Αττικής, καθώς η πλατφόρμα θα διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα.

Σχετικά με το App, προβλέπεται και δυνατότητα παρέμβασης από την πλευρά των ασθενών. Η εφαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο θα λειτουργήσει σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ελεγκτών Υγείας, διευκρίνισε ότι δεν έχει καταργηθεί, αλλά έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας επικουρικού οργάνου στο πλαίσιο του υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζεται πως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και πιο συγκεκριμένα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.