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«MEDUSA 15-2026»: Εντυπωσιακά πλάνα από την πολυεθνική διακλαδική άσκηση στην Κρήτη

Συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ παρακολουθούν εκπρόσωποι από τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Μοζαμβίκη
ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΔΟΥΣΑ
[389623] ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ «ΜΕΔΟΥΣΑ 15 - 2026» / EUROKINISSI
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Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης διεξήχθη σήμερα (18/9/2026) η άσκηση «MEDUSA 15-2026» με το αεροαποβατικό της σκέλος να γίνεται στο Μάλεμε.

Όπως ενημερώνει το OnAlert.gr, στην άσκηση «MEDUSA 15-2026» στη Κρήτη συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ την εξέλιξη της δραστηριότητας παρακολουθούν εκπρόσωποι από τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Μοζαμβίκη, αποδεικνύοντας πως η άσκηση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της διμερούς συνεργασίας και καθιερώνεται ως μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές διακλαδικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΚΛΙΚ
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΚΛΙΚ / EUROKINISSI
medoysa
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΚΛΙΚ / EUROKINISSI
medusa
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΚΛΙΚ / EUROKINISSI

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων.

Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Δείτε πλάνα του Κώστα Σαρικά από την άσκηση:

Όπως ήδη σας έχει ενημερώσει το Onalert και ο Κώστας Σαρικάς, στη φετινή άσκηση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση drones κάθε κατηγορίας, από συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης έως FPV drones. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των δυνατοτήτων του ελληνικού συστήματος αντι-drone «Κένταυρος» από προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Πηγή: OnAlert.gr

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