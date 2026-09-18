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Γιώργος Μαζωνάκης: Μόνο ο γιατρός προσφεύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής του για τον θάνατο του τραγουδιστή

Οι δύο γιατροί έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού σε ξεχωριστά κελιά
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Eurokinissi
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Κατά της προσωρινής κράτησής του προσφεύγει ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Αν και ο δικηγόρος των δύο γιατρών είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και των δύο γιατρών, τελικά η προσφυγή θα γίνει μόνο για τον 58χρονο και όχι για την 56χρονη σύζυγό του. Η κατάθεση της προσφυγής, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να γίνει μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα της προφυλάκισης.

Οι δύο γιατροί έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού σε ξεχωριστά κελιά.

Ο 58χρονος στη VIP πτέρυγα και η 56χρονη στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας.

Μάλιστα η 56χρονη ιατρός δεν φαίνεται να περνάει πολύ καλά στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς πολλές από τις γυναίκες μέσα στη φυλακή ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, έχουν κρεμάσει πανό που λέει «Για πάντα Μαζώ». Η 56χρονη επίσης ρωτάει συνέχεια: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

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