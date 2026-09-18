Χάρτης με γραφή Braille τοποθετήθηκε στο Μετρό «Σύνταγμα» για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί

Ένας πρότυπος απτικός χάρτης με γραφή Braille τοποθετήθηκε στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», προσφέροντας τη δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης στο κέντρο της Αθήνας μέσω της αφής για άτομα με οπτική αναπηρία.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16.09.2026), σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Ο χάρτης με τη γραφή Braille εγκαταστάθηκε στο πρώτο επίπεδο του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», στην αρχή της μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης, που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή Ομόνοια – Μοναστηράκι – Σύνταγμα.

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Απεικονίζει κομβικά τοπόσημα, κτίρια, πλατείες, αρχαιολογικούς χώρους και σταθμούς του μετρό, χρησιμοποιώντας ειδικά απτικά σύμβολα διαμορφωμένα βάσει σχήματος, υφής και ύψους, καθώς και γραφή Braille.

Για την πλήρη προσβασιμότητα όλων των επισκεπτών, η κατασκευή περιλαμβάνει επεξηγηματικό χάρτη αλλά και ειδικό QR Code που παραπέμπει σε ηχητική περιγραφή.

Το έργο σχεδιάστηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Αθηναίων, το Εργαστήριο Χαρτογραφίας της ΕΜΠ, τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την Ομάδα Εργασίας Προσβασιμότητας & Συμπερίληψης και εκπροσώπων φορέων τυφλών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις δοκιμές του.

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Το «ευχαριστώ» των ατόμων με προβλήματα όρασης

Εκ μέρους της κοινότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης, η πρώην Πρόεδρος του Φάρου Τυφλών, Δήμητρα Ασιδέρη, σημείωσε:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Κοινότητας των Τυφλών και των συνοδών, για το έργο αυτό που θα βελτιώσει τη ζωή. των ατόμων με προβλήματα όρασης. Μαζί με τον Δήμαρχο θα συνεχίσουμε κι άλλα προγράμματα που θα μας διευκολύνουν τη ζωή μας στην Αθήνα που αγαπάμε».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας Δήμου Αθηναίων, Έλενα Μαντζαβίνου, επεσήμανε: «Σε αυτή την πόλη ζούμε μαζί — και ο Απτικός Χάρτης, που από σήμερα βρίσκεται εδώ, στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα», είναι μια πρωτοβουλία που το επιβεβαιώνει. Δουλέψαμε βήμα-βήμα, σχεδιάζοντας μαζί, ακούγοντας τις εμπειρίες τους. Αυτός ο χάρτης δεν είναι απλώς ένα εργαλείο — είναι απόδειξη ότι όταν η πόλη σχεδιάζεται μαζί με τους ανθρώπους της, γίνεται πραγματικά δική μας: όλων μας, χωρίς εξαιρέσεις».

Δούκας: «Σχεδιάστηκε μαζί με τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούσαν»

Αναφερόμενος στη σημασία της παρέμβασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Πρόκειται για έναν απτικό χάρτη, σχεδιασμένο για πολίτες με οπτική αναπηρία. Αγγίζοντάς τον κάποιος, μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται η Ομόνοια, που είναι το Δημαρχείο, η Βαρβάκειος, το Μοναστηράκι, το Σύνταγμα, ενώ υπάρχει επεξηγηματικός χάρτης για τους βλέποντες, αλλά και QR Code με ηχητική περιγραφή.

Το πιο σημαντικό είναι ότι σχεδιάστηκε μαζί με τους ανθρώπους που θα τον χρησιμοποιήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Χαρτογραφίας της ΕΜΠ, τους εκπροσώπους των φορέων τυφλών, της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και την Ομάδα Εργασίας Προσβασιμότητας & Συμπεριληψης και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί δυνατή η αναφορά για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης».



Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπέγραψε: «Για ακόμη μία φορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναδεικνύεται πρωτοπόρος σε θέματα προστασίας ευάλωτων ομάδων και προσφοράς προς την κοινωνία. Η συμπερίληψη είναι στο DNA μας και στο αίμα μας. Εμείς είμαστε εδώ για να συνδράμουμε. Εύχομαι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αναπτυχθεί, να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί σε όλον τον Δήμο. Και εμείς θα είμαστε εδώ πάντα να σας βοηθήσουμε».



Στην προτεραιότητα της ισότιμης εξυπηρέτησης των επιβατών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ. Η Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης: «Η προσπάθεια είναι για τη ΣΤΑ.ΣΥ και τις Συγκοινωνίες Αθηνών σταθερή προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Εργαζόμαστε για ένα δίκτυο που μπορεί να εξυπηρετεί ισότιμα ​​όλους τους επιβάτες».